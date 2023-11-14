صلاح زيدان: تضخم البروستاتا يصيب كبار السن فقط والالتهابات من نصيب الشباب

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب، مشيرا إلى أنها ليست مقتصرة على كبار السن فقط، فالبروستاتا لها وظيفة محددة وهي تغذية الحيوانات المنوية.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن إلتهابات البروستاتا تصيب الشباب، أما التضخم في البروستاتا يصيب كبار السن فقط.

الشفاء بالكامل.

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن التهاب البروستاتا قد يكون مستمر، وعلاجه قد يستمر فترة طويلة، حتى يتم الشفاء بالكامل.