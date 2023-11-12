استشاري أمراض ذكورة: التهاب البروستاتا قد يكون مستمر لكن يمكن علاجه

أكد الدكتور صلاح زيدان، استشاري أمراض الذكورة، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب، مشيرا إلى أنها ليست مقتصرة على كبار السن فقط.

وقال صلاح زيدان، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، أن التهاب البروستاتا قد يكون مستمر، وعلاجه قد يستمر فترة طويلة، حتى يتم الشفاء بالكامل.

يشعر المريض “بحرقان في البول

وتابع استشاري أمراض الذكورة، أن البروستاتا لو حدث بها تضخم، قد تؤثر على مجرى البول، مؤكدا أنه في بعض الأحيان يشعر المريض “بحرقان في البول أو تقطيع”.