وزير فرنسي يكشف مدى فاعلية العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي

قال وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، إنه لا يزال يعتقد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الروسي.

وقال لومير في مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية: "أنا أصر على ذلك، وأعتقد أن العقوبات فعالة، إنها تجبر روسيا على إنفاق الكثير على الاحتياجات العسكرية".

وبحسب وزير الاقتصاد الفرنسي، فإن الاقتصاد الروسي ينمو فقط بفضل الإنفاق العسكري، بينما لا يتم استثمار أي شيء في الابتكار والبحث والذكاء الاصطناعي.

وفي مارس 2022، قال لومير إن الاتحاد الأوروبي سيشن حربًا اقتصادية شاملة على روسيا.

وقال في ذلك الوقت، إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا كانت فعالة للغاية وستؤدي إلى "انهيار الاقتصاد الروسي".

واعتمد الاتحاد الأوروبي 13 حزمة من العقوبات ضد روسيا ويعمل على الحزمة الرابعة عشرة.

ومن ناحية أخرى، وفقاً لصندوق النقد الدولي، أظهر الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 3.6% في العام الماضي.

وتم تعديل التوقعات لعام 2024، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7% فقط في عام 2024.