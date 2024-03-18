السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: الاقتصاد الروسي قوي رغم العقوبات

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم الاثنين أن الاقتصاد الروسي قوي للغاية، مضيفا أن العقوبات ضد موسكو لم تكن فعالة كما ينبغي.

أشار السيناتور الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في كييف أن الولايات المتحدة، بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لمتابعة أصولهم الاقتصادية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال السيناتور إن خلاصة القول هي أن تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب سيجعل العقوبات الثانوية أكثر أهمية، لذا فإن دول مثل الهند والصين وغيرها التي تتعامل مع روسيا ستفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة.

يعتزم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام طرح مشروع قانون في الولايات المتحدة لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وأضاف جراهام أن بوتين رئيس غير شرعي ويدير دولة إرهابية، لافتا إلى أن البيانات المقدمة في روسيا بشأن نتائج الانتخابات الزائفة، التي تشهد على فوز بوتين، مثيرة للإعجاب إلى حد أن لا أحد يصدقها ببساطة.

وقال السيناتور الأمريكي إن نتائج الانتخابات مزورة ووصف الديكتاتور الروسي بمجرم حرب.