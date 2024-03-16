بعد عامين من الحرب.. الاقتصاد الروسي يثبت قدرته على الصمود| تفاصيل

على الرغم من العقوبات التي فرضتها القوى الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا، سجل الاقتصاد الروسي نموا قويا في عام 2023 بعد الركود في العام السابق عليه ، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.



وبفضل الإنفاق العام المتزايد ــ وخاصة الإنفاق العسكري ــ استفادت قطاعات صناعية أخرى أيضاً من الحرب في أوكرانيا، حيث ساعد الانتعاش الاقتصادي في البلاد في استمرار العائدات من صادرات النفط والغاز.



وتجري روسيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤكد فوز فلاديمير بوتين بولاية خامسة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ندد الرئيس الروسي مرة أخرى بالعقوبات الغربية واسعة النطاق التي استهدفت بلاده منذ بداية التدخل الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وصفها بأنها "فاشلة".

وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو في يناير في إشارة إلى حلفاء أوكرانيا "لدينا نمو وهم يتراجعون".

وعلى الرغم من أن معظم الاقتصادات الغربية ليست في حالة "تراجع" كما ادعى بوتين، فإن أحدث الأرقام تصنف نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أنه مماثل لنمو الولايات المتحدة، والتي تجاوزت أيضًا التوقعات في عام 2023.

وسجلت روسيا نموا قويا منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2022، متجاوزا العديد من توقعات الخبراء.

وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات"، عن معدل نمو قدره 3.6 بالمئة للاقتصاد الروسي في عام 2023، بينما قدر صندوق النقد الدولي النمو بنحو 3 بالمئة . وبالتالي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لعام 2024 صعوديا إلى 2.6 بالمئة نظرا للأداء القوي للاقتصاد الروسي العام الماضي.

وقال إيجور ديلانوي، نائب مدير المرصد الفرنسي الروسي: "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نمو روسيا تجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلا، بما في ذلك توقعات مؤسساتها".

