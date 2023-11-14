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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مصر أكتوبر: ما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك لكل القوانين وأسس حقوق الإنسان

أحمد الباز
أحمد الباز

أدان المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إعاقة قوات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول للأحداث ولم يغلق إنما الإعاقة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد "الباز" فى بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال انتهكت كل القوانين والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان، منوها أن من لم يمت بالصواريخ والقصف سيموت جوعا وعطشا أو لعدم تلقيه العلاج ، خاصة مع توقف عدد كبير من مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمة بسبب نفاذ الوقود.

 

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن استمرار إسرائيل فى إعاقة ورفض دخول المساعدات الإنسانية لغزة ، سينذر بكارثة إنسانية ستكون الأخطر فى هذه المرحلة، لافتا إلي أن المنظمات الدولية والأممية أكدت أن المستشفيات وجميع الخدمات الأخرى من اتصالات وغيرها ستتوقف الخميس المقبل إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال الوقود.

وجدد مناشدته للمجتمع الدولي بالاضطلاع إلي مسئولياته الدولية والإنسانية ، والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وعمل هدنة إنسانية تدخل خلالها المساعدات للمدنيين العزل، اللذين وقعوا نحت وطأة سياسة العقاب الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل.

مصر أكتوبر حزب مصر أكتوبر غزة قطاع غزة المهندس أحمد الباز

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