تركيب مطبات صناعية في الطرق بمدينة موط بالوادي الجديد

أعلن المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، البدء فى تركيب مطبات كاوتشوك بطريق المستشفى - قسم الشرطة، للحد من السرعة الزائدة وحفاظا على أرواح المواطنين على أن يتوالى تركيب المطبات فى المناطق الأكثر خطورة فى الشوارع كتقاطعات المدارس والأسواق وذلك حرصاً على أرواح المواطنين وللحد من سرعة السيارات في تلك المناطق الحيوية وذلك بالتعاون مع إدارة مرور الداخلة وإدارة الطرق بالمركز.

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بإزالة منزل من الطوب اللبن وآيل للسقوط بمنطقة الفتح بمدينة موط، والذى يمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة.

ويأتي ذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز ، وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، و أسامة ميلاد رئيس حى غرب موط، ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.