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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة توعوية لعمال الوادى الجديد في المشاركة الانتخابية

صدى البلد

 


نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية في مجال المشاركة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان: "المشاركة الانتخابية واجب وحق"؛  وذلك بالتنسيق والتعاون مع رئيس مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام والادارات المختلفة بمركز الداخلة ، وذلك لعدد 101 عامل بمكتب عمل الداخلة ،والعاملين بمنشآت القطاع الخاص وبعض الأهالي بالداخلة ، وذلك بمقر مركز النيل للإعلام بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك فى إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب وطني.                                                                                                    يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشأت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور ، واهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة .

واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية ، انه بالتنسيق بالتنسيق والتعاون مع مركز ومدينة الداخلة ومركز النيل للإعلام ومكاتب العمل التابعة للمديرية ، نظمت المديرية سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف بدأتها لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الإنتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والإستقرار ، وتحت رعاية اللواء ا. ح  محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، مؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنظيم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية ؛  هدفها التعريف بحقوقهم  وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين  والتشريعات .

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