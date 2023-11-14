هطول أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق في سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، لحالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، خاصة على المدن الساحلية، وذلك بهبوب رياح باردة وهطول أمطار رعدية غزيرة، حيث شهدت المحافظة انخفاضا في درجات الحرارة، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر.



الطرق السريعة:

وشهدت الطرق الرئيسة حذرا شديدا من السائقين، وبطئًا في حركة السير؛ خشية وقوع حوادث، نظرا لغزارة سقوط مياه الأمطار على الطرق السريعة.

وأدى هبوب الرياح إلى تراكم الكثبان الرملية على الطرق التي تربط القرى، خاصة في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.



وبتعليمات المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة العريش واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار فى الأحوال الجوية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت فى بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة عدم استقرار، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة.