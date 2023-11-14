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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين بالقاهرة: موقف مصر تجاه شعبنا لا يُنسى

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الدعم المصري المستمر والأصيل للشعب الفلسطيني لا يُنسى، مشيرا إلى أن مصر موقفها واضح وثابت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورفضت كل مخططات التهجير والتوطين لسكان قطاع غزة، كما أنها تسعى بكل جهودها لوقف الحرب. 

سفير فلسطين بالقاهرة يتحدث عن ملف الأسرى 

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تبذل كل ما بوسعها لتخفيف تلك المعاناة من خلال فتح ممرات وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية حقيقية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وتابع سفير فلسطين لدى القاهرة، أن السفارة ليست طرفا في المفاوضات حول قضية الأسرى، مشددًا على أن قضية تبادل الأسرى هي قضية أولوية للفلسطينيين، ويوجد أسرى من الأطفال والنساء والشيوخ داخل السجون الإسرائيلية. 

وأكد أن مصر الشقيقة الكبرى لها تجربة ويد ودور كبير في هذا ملف الأسرى ونجحت سابقا، وقادرة على النجاح مجددًا في إتمام هذا الأمر، وإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، مما يؤدي لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية. 

سفير فلسطين الشعب الفلسطيني السفير دياب اللوح ملف الأسرى برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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