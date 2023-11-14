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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا مسؤولة عن العدوان على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريحات الإدارة الأمريكية مجرد كلام خاصة أنه على أرض الواقع الأمور مختلفة، على سبيل المثال يتحدثون أنهم ضد استهداف المستشفيات، ويتم قصف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال بشكل دوري، ويتحدثون أنهم ضد إعادة احتلال قطاع غزة، وفي الجانب الآخر يعطون الضوء الأخضر لجيش الاحتلال في الهجوم والاعتداء على القطاع. 

مستشار الرئيس الفلسطيني يتحدث عن العدوان 

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية عبر قناة "تن"، أن الإدارة الأمريكية تمارس ازدواجية الخطاب، وازدواجية المعايير ليس فقط في التعاطي مع الشعب الفلسطيني وإنما ازدواجية الخطاب إذ تتحدث بلغة، وتمارس لغة أخرى على أرض الواقع، "ندرك تماما أن صاحب القرار في العدوان ليس نتنياهو وإنما الإدارة الأمريكية". 

واستكمل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينما التقى بوزير الخارجية الأمريكي منذ 10 أيام قالها بشكل مباشر وصريح، وأكد أن أمريكا هي الوحيدة القادرة على أمر إسرائيل بوقف الحرب، وأمريكا هي التي تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة على العدوان على الشعب الفلسطيني بحمايتها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الغطاء له. 

مستشار الرئيس الفلسطيني الادارة الامريكية جيش الاحتلال الرئيس الفلسطيني قصف المستشفيات

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