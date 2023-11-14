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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيميوني يكشف عن خليفته في تدريب أتلتيكو مدريد| مدرب عالمي

دييجو سيميوني
دييجو سيميوني

يرتبط عقد دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027، لكنه تحدث عن من يود أن يحل محله في واندا متروبوليتانو على رأس الإدارة الفنية للأتيلتي.

وكشف دييجو سيميوني عن رغبته في أن يحل مدرب ليفربول يورغن كلوب محله في أتلتيكو مدريد بمجرد انتهاء عقده اللامع مع أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو.

ويتواجد سيميوني في الإدارة الفنية لأتلتيكو منذ عام 2011، ووقع مؤخرًا على تمديد جديد لمدة أربع سنوات مع نادي الدوري الإسباني، الذي فاز معه بلقبين للدوري الإسباني بالفعل خلال إقامته التي استمرت 12 عامًا.


ومع ذلك، اعترف الأرجنتيني بأنه يود أن يرى أحد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أو مدرب ريال مدريد الحالي كارلو أنشيلوتي، أو ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي يخلفه في واندا ميتروبوليتانو - حيث فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في عام 2019 - عندما يطلق عليه اليوم.

وأجاب سيميوني، في حديثه إلى كادينا سير ، عبر Team Talk : "أحد الأفضل، كلوب، كارلو أنشيلوتي، وبوتشيتينو . إنهم المدربون الذين أود أن يكون أحدهم في أتلتيكو".

ومن المتوقع أن يستمر عقد كلوب الحالي في آنفيلد ، والذي وقعه في أبريل الماضي، حتى عام 2026، وقد استبعد المدرب البالغ من العمر 56 عامًا بالفعل احتمال مغادرة النادي في وقت سابق من هذا العام عندما ارتبط بمنصب المنتخب الألماني الشاغر، بعد إقالة هانسي فليك في سبتمبر.

وقال كلوب في ذلك الوقت: "نحن نبني ليفربول 2.0 هنا، نريد الهجوم مرة أخرى وليس مجرد النظر إلى المدة التي يمكننا الاستمرار فيها؟". "لدي ولاء لليفربول . قلبي هنا في ليفربول. لا يمكنك قطع السنوات الثماني فقط.


ويحتل فريق الريدز حاليًا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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