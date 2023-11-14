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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح عاشور: دور مصر في غزة يتميز عن باقي دول العالم

صدى البلد

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، و نقيب المحامين الأسبق، إن الدور المصري في غزة يتميز عن كل الأدوار العربية والدولية، ولكن هذا لا يمنعه من تقييم الصراع بشكل شامل، مشيرًا إلى أن العرب في أضعف نقطة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 1948.

سامح عاشور يتحدث عن دور مصر في غزة 

وتابع "عاشور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي،  ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك جرائم ترتكب أمام أعين العالم الذي يشاهد ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني بهدوء شديد وعلى الهواء مباشرة، معقبًا: “الأمر في منتهى الخطورة ، ويعكس حالة من الضعف  تضرب العالم”.

 ولفت إلى أن  صندوق النقد الدولي قام بحجب التمويلات الصديقة والشقيقية عن مصر ،  في محاولة لخنق الاقتصاد المصري، وهذا الأمر لم يكن مصادفة، ولكنه مخطط،  مشيرًا إلى أن أحداث الربيع العربي كانت جزء من سيناريو لتجهيز  الهيمنة الصهيونية على المنطقة العربية ، حيث استطاع العالم الغربي أن يخلق هذا الواقع، مما أدى لانتشار الفوضى في الكثير من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، والسودان.

 وأشار إلى ان مصر حُيدت من المشهد العربي منذ حرب السادس من اكتوبر، مشيرًا إلى أن اتفاقية السلام أدت لاخراج مصر من الدور الرئيسي في الصراع إلى دور آخر، وهو دور  المحايد أو الصديق للقضية الفلسطينية.

سامح عاشور الدور المصري غزة ببرنامج بالورقة والقلم الشعب الفلسطيني فضائية TeN

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