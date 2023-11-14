استشهد والداها وفقدت النطق.. يوسف الحسيني يروي قصة مأساوية عن فتاة فلسطينية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كان متواجدا خلال زيارة الشركة المتحدة لمعبر رفح وللمصابين، وشهد على قصة طفلة تُدعى مريم، أحد الأطفال المصابة التي تم نقلها إلى مستشفى العريش في مصر لتلقي العلاج، لافتا إلى أن الطفلة تعاني من صدمة، تسمع وتعي بكل ما حولها، ولكن لا تتحدث إطلاقا بسبب الصدمة التي عاشتها.

يوسف الحسيني يتحدث عن فلسطين

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن مريم طفلة صغيرة وبسيطة فقدت أهلها في القصف، وفقدت النطق ولا تتكلم من الصدمة، "مريم أبوها وأمها استشهدوا في القصف على غزة جاءت إلى مصر مع أم والدتها، والجدة ليس لها أحد غير مريم، ومريم ليس لها أحد في الدنيا غير جدتها".

وتابع يوسف الحسيني، أن العالم فقد إنسانيته بهذا القدر من أجل إسرائيل، وأصبح لا يبحث إلا عن مصالحه، ولا يضغط إلا لمصالحه الشخصية ولا ينظر إلى الإنسانية على الإطلاق.