يوسف الحسيني: أين دور الشباب في الأحزاب

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه لا يوجد دور للشباب في الأحزاب، مشيرا إلى أن معظم الكوارد الموجود في الأحزاب تكون أعمارها أعلى من 55 عاما.

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أنه لا يوجد تداول في السلطة داخل الأحزاب، والتي تصف نفسها بأنها حركات ديموقراطية، مؤكدا أنه غير موجود.

وتابع مقدم برنامج "التاسعة"، أنه لا بد\ من التعامل بحكمة من بعض الأحزاب، خاصة أن البعض منها قد هاجم مرشح رئاسي ينتمي إلى حزب معين، مؤكدا أنه لا بد من وجود خطة محكمة.

العمل السياسي

وأشار يوسف الحسيني إلى ما يتم الأن يضرب العمل السياسي في مصر، ويجعل المناخ السياسي في حالة من عدم الإستقرار.