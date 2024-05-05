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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تبحث استخدام الأصول الروسية لتمويل المساعدات لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

تجري الولايات المتحدة محادثات مع دول أخرى في مجموعة السبع لتقديم مساعدات لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، مع تغطية هذا الإنفاق الهائل باستخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية السيادية المُجمدة، والتي تتواجد معظمها في أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين على المقترح أن الخطة تجري مناقشتها بين دول مجموعة السبع، إذ تسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق عندما يجتمع قادة المجموعة في إيطاليا خلال يونيو المقبل.

وقال المطلعون إن المحادثات التي جرت بشأن هذا الأمر كانت صعبة، وإن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق شهوراً.

وذكرت الوكالة أن الخطة تشير إلى وجود دعم قوي من واشنطن بعد موافقة الكونجرس في أبريل الماضي على تقديم مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لكييف، بعد تعثرها لعدة أشهر بسبب خلافات حزبية.

وأضافت أن هذه الخطوة ستضع مزيداً من الضغوط على الاتحاد الأوروبي للتراجع عن معارضته لاستغلال الأصول الروسية المُجمدة.

وعندما سُئلت وزيرة الخزانة الأميركية عن المقترح الذي يقضي بأن تقدم الولايات المتحدة أو مجموعة من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أموال المساعدات، على أن يسددها الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية المُجمدة، قالت جانيت يلين: "نحن نناقش هذا الأمر".

وأضافت يلين في مقابلة مع "بلومبرغ": "من الناحية المثالية، هذا أمر نود أن تشارك فيه مجموعة السبع بأكملها، وأن تكون جزءاً منه، وألا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة بمفردها". 

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