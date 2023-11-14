كلموا المصريين.. تأثر الإعلامي أحمد موسى برسالة طفل فلسطيني

تأثر الإعلامي أحمد موسى، برسالة طفل فلسطيني مصاب في مستشفى الشفاء، للدولة المصرية، بعلاجه وعدم عمل بتر لقدمه، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج الطفل الفلسطيني.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن انتشر على منصات التواصل فيديو مؤثر لطفل فلسطيني تعرض لإصابة جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وبات مهدداً بقطع رجله، وهو يسترحم الأطباء عدم قطعها وإرساله إلى مصر للعلاج تلافياً للبتر.

وتابع أحمد موسى ، انه أظهر مقطع الفيديو الذي راج على نطاق واسع الطفل ذو السنوات العشر وهو مستلق على سرير المرض في أحد المستشفيات داخل غزة، ويقول للكادر الطبي: “كلموا المصريين يعالجوا لي رجلي بدل قطعها”.

وتابع أحم موس، أن الطفل اضاف بنبرة مؤثرة مخاطبا الطبيب: “خسارة تروح رجلي وهي بحالة جيدة فلماذا تقطعونها؟”، طالباً منه “وضع عظمة ليمشي كما كان في السابق.”