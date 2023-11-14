مجلة تابعة لجيش الاحتلال تدعو لفتح جبهة ضد مصر|رد عنيف من أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على تقرير مجلة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي تدعو لفتح جبهة ضد مصر، وإذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات، قائلا : « دا تقرير خطير وبيصدر عن مجلة جيش الاحتلال، هناك مفيش كلمة بتخرج للجمهور إلا برقيب عسكري، الكلام دا خطير، يجب على شعبنا الانتباه جيدا لهذا التقرير».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن تقرير مجلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعو إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو الأردن، موضحًا أن قوات الاحتلال متابعة بصورة جيدة كل ما يتم تطويره وبنائه في سيناء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن إنشاء أنفاق تحت قناة السويس يزعج قوات الاحتلال، مضيفًا: «اللي عاوز يعمل حاجة بيكون متابعك بتعمل أي كويس، دول زعلانين من الأنفاق دي، طيب أنت لازم يكون عندك رؤية استراتيجية، كل حاجة بنعملها ليها قيمة، معندناش فلوس بتترمي في الأرض، كل حاجة بتم برؤية حقيقة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن تقرير المجلة الإسرائيلية رصد بناء 3 مطارات عسكرية وبناء شقق، معقبًا: «أنت مالك بأراضينا، أنت ليك علاقة أعمل إيه في أرضي، دي بتاعتنا إحنا مش بتاعت أي حد، عندنا مطارات مدنية زي العريش، وهذا التقرير من أخطر الموضوعات التي يتم تداولها الآن».

ولفت أحمد موسى، إلى أن تقرير المجلة العسكرية الإسرائيلية يدعو إلى فتح جبهة عسكرية ضد مصر، مستدركا أن «هو أنت لما تقول كدا أنا هخاف منك، إحنا عمرنا ما نهدد ولا نعتدي ولكن لا مش هنسمح بتهديد أمننا القومي، كما أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية، جاء فيها: "يمكن تغير كل شيء في ليلة وضحاها"، إحنا مش بنهدد أبدا، الأمر بقى علني دلوقتي، دول بيتم دعمهم من أمريكا ودول أوروبية، لازم ناخد بالنا كويس».