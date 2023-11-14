أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة رئيس الشاباك لمصر

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن معبر رفح البري مفتوح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن مصر لم تغلق معبر رفح البري.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملحمة مصرية لاستمرار إيصال المساعدات الاغاثية إلى غزة، متابعا أن الطرف الآخر هم من يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية.



وتابع أحمد موسى، أن مصر لم تؤخر دخول شاحنة مساعدات للقطاع ولأهلي غزة، مستدركا أن رئيس الشباك الإسرائيلي في زيارة لمصر من أجل مباحثات لتنفيذ الهدنة إنسانية وتبادل الأسرى.





