توقيع مذكرة تفاهم بين كليتي إعلام القاهرة وعجمان في التدريب العملي

وقعت الدكتورة حنان جنيد - عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مذكرة تفاهم مع الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان في مجال التدريب العملي لطلبة إعلام عجمان بمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بإعلام القاهرة في إطار صقل مهارات الطلاب في فنون الإنتاج الإعلامي الجماهيري والرقمي على يد نخبة من أمهر الخبراء في سوق الإعلام المصري والدولي باستوديوهات ومعامل الكلية المجهزة .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير- رئيس جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تم التوقيع بين الجانبين من خلال برنامج الزووم ويعقب ذلك تبادل النسخ الموقعة بينهما .

اهتمت الاتفاقية بطرح أحدث وأهم الدورات التدريبية المطلوبة في سوق العمل الإعلامي ، كما تم التوافق خلال الاجتماع على التوسع مستقبلا في مجالات التعاون بين الجانبين على المستوى الأكاديمي والبحثي إلى جانب التدريب العملي.