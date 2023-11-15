المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: مهموم بقضايا الوطن منذ تخرجي من الجامعة|فيديو

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه يقدم نفسه بأنه رئيس لحزب الوفد الذي فاز فيه في انتخابات بإشراف قضائي في مواجهة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، والهيئة الوفدية اختارته ومنذ تاريخه أصبحت رئيس حزب الوفد، وقبلها كان عميدا معهد الدراسات السياسية في حزب الوفد.

عبدالسند يمامة:مشغول دائما بقضايا وهموم الوطن

وأضاف عبدالسند يمامة، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه مشغول دائما بقضايا وهموم الوطن بداية من بعد تخرجه مباشرة في عام 1974، وأصدر في 1975 أول كتاب له بعنوان «حول جدوى إنشاء محكمة عدل عربية»، وتناقش في هذا التاريخ 3 مشاريع في جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عدل عربية.

وأوضح عبدالسند يمامة أنه اطلع على المشروع في الجامعة العربية، ورأى ضرورة إنشاء جامعة عدل عربية في إطار تنظيم إقليمي اقتصادي على غرار محكمة العدل الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي.

ولفت عبدالسند يمامة أنه كان يهمه استكمال دراسته، وحصل على دكتوراه في فرنسا، واستفاد منها بنتيجة أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية.