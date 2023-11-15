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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

مقطع فيديو مؤثر
مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

لازالت مشاهد النزوح تتصدر مواقع التواصل الأجتماعي منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية  على قطاع غزة منذ بدايه أكتوبر الحالي

في السياق نفسه تصدر مقطع فيديو مؤثر  تم تداوله على نطاق واسع مواقع التواصل الأجتماعي وتحديدا تطبيق تويتر وهو لمجموعة من الفلسطنيون يومون بالمشي بأطفالهم وذلك لمسافات طويلة وشاقة على الأقدام والبعض على عربات الحمير والخيول أو  أسرة المرضى.

فقد وثق مقطع فيديو أيضا بعض الأطفال وهم ينزحون على ظهر سرير وبعض السيدات يجلسن على عربة يجرها حمار، و يظهر رجل آخر يقوم بدفع سيدة مريضة تقوم بالجلوس على كرسي متحرك.

ويذكر أن الحرب بين حماس وإسرائيل قد تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل قطاع غزة.

مواقع التواصل قطاع غزة الهجمات العسكرية

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