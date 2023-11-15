هل القطط تنقل أمراضا للبشر.. دراسة جديدة تفجر مفاجأة

كشفت دراسة جديدة سبب ارتباط القطط بأنها تنقل أمراض معدية للبشر، وكان معروفا لفترة طويلة أنها تصيب بعدوى مرض التوكسوبلازما جوندي، لكن الآن تم ربطها بمرض آخر.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يمكن أن تكون القطط مسؤولة عن ضعف المناعة لدى كبار السن، إذ ترجح الدراسة إصابة 11 إلى 15% من الأشخاص في الولايات المتحدة بعدوى بسبب القطط في مرحلة ما.

يضيف هذا الاكتشاف، الذي توصل إليه فريق دولي من الباحثين: “يمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا لدى الكثيرين، ومشاكل أكثر خطورة مثل النوبات لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة”.

ويقول عالم الفسيولوجيا كريستوفر لوري من جامعة كولورادو بولدر: "كثيرًا ما نعتقد أن عدوى لا تظهر أعراض نسبيًا، لكن هذه الدراسة تسلط الضوء على أنه بالنسبة لبعض الأشخاص قد يكون لها عواقب صحية كبيرة في وقت لاحق".

واشتبه فريق البحث في أن الطفيلي قد يكون أحد أسباب الالتهاب، أو الالتهاب المستمر المرتبط بالعمر والذي يساهم في ضعف المناعة، وتم تحليل اختبارات الدم التي أجريت على 601 من البالغين الإسبانيين والبرتغاليين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بما في ذلك فقدان الوزن غير المقصود والتعب وفقدان الحدة العقلية.