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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا

صدى البلد

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF2023)، والذي تستضيفه مصر.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعا مع  هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، وسيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة Swiss Global Enterprise، وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك الرئيس التنفیذی للهيئة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.

وقال حسام هيبة إن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، وإن كبرى الشركات السويسرية تعمل في السوق المصرية، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وفرصا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة،  حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.

وصرحت هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية في سويسرا: "ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، حيث إن مصر ليست فقط عملاقا اقتصاديا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، ولكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا".

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