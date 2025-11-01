قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك
أحمد السعدني: شاركت سارة جوهر حلمها لأنها مخرجة عاشقة للسينما.. فيديو
طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار
أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر
خالد الغندور: الزمالك يحتاج مدرب كبير مش لسه هنجرب
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين
نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا .. تدمير طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل


أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أنه تم تدمير طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: تدمير طائرة مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية وتعمل فرق الطوارئ في موقع التحطم

وفي السياق ذاته ؛ ذكر حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف أنه تم تدمير 4 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من المقاطعة ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، منها 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو.

وفي وقت سابق ،  قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الأربعاء، إن طوربيد "بوسيدون" النووي يمكن اعتباره «سلاح يوم القيامة» بالمعنى الكامل، في إشارة إلى قدرته التدميرية الهائلة وتفوقه النوعي على الأسلحة التقليدية وحتى النووية الأخرى.

وأوضح مدفيديف، عبر قناته على منصة "ماكس"، أن "بوسيدون" يختلف عن الصاروخ المجنح "بوريفستنيك"، الذي يمتلك هو الآخر قدرات استثنائية، لكنه لا يرقى من حيث التأثير الشامل إلى ما يمثله "بوسيدون" من تهديد استراتيجي شامل للبشرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن نجاح اختبار الطوربيد النووي "بوسيدون"، مشيراً إلى أنه يمثل جيلاً جديداً من الأسلحة الاستراتيجية الروسية التي «تعيد رسم موازين القوة العالمية».

وأكد بوتين أن قدرته التدميرية «تفوق بأضعاف» نظيرتها في صاروخ "سارمات" العابر للقارات، وهو أحد أخطر الأسلحة النووية في الترسانة الروسية.


ويُعد "بوسيدون" غواصة مسيّرة تعمل بمحرك نووي متطور، تنطلق من غواصة تقليدية وتستطيع البقاء في أعماق المحيطات لفترات غير محدودة تقريباً، دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو الصيانة.

كما يمكن التحكم بها عن بعد من مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات، ما يمنحها قدرة على التخفي والمناورة يصعب التصدي لها بأي منظومة دفاعية معروفة.

روسيا موسكو وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا تدمير طائرة مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

أسعار تركيب عدادات المياه في مصر

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بأسوان

مهدي ياسين

أجواء صوفية .. المنشد مهدي التهامي يبدع في ختام مولد الدسوقي | صور

تأمين شوارع سوهاج

مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع والميادين استعدادًا لاحتفالات افتتاح المتحف الكبير

بالصور

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد