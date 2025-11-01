روسيا .. تدمير طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو



أكد عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أنه تم تدمير طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين: تدمير طائرة مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية وتعمل فرق الطوارئ في موقع التحطم

وفي السياق ذاته ؛ ذكر حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف أنه تم تدمير 4 طائرات مسيرة في مناطق متفرقة من المقاطعة ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل، منها 6 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو.

وفي وقت سابق ، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الأربعاء، إن طوربيد "بوسيدون" النووي يمكن اعتباره «سلاح يوم القيامة» بالمعنى الكامل، في إشارة إلى قدرته التدميرية الهائلة وتفوقه النوعي على الأسلحة التقليدية وحتى النووية الأخرى.

وأوضح مدفيديف، عبر قناته على منصة "ماكس"، أن "بوسيدون" يختلف عن الصاروخ المجنح "بوريفستنيك"، الذي يمتلك هو الآخر قدرات استثنائية، لكنه لا يرقى من حيث التأثير الشامل إلى ما يمثله "بوسيدون" من تهديد استراتيجي شامل للبشرية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق عن نجاح اختبار الطوربيد النووي "بوسيدون"، مشيراً إلى أنه يمثل جيلاً جديداً من الأسلحة الاستراتيجية الروسية التي «تعيد رسم موازين القوة العالمية».

وأكد بوتين أن قدرته التدميرية «تفوق بأضعاف» نظيرتها في صاروخ "سارمات" العابر للقارات، وهو أحد أخطر الأسلحة النووية في الترسانة الروسية.



ويُعد "بوسيدون" غواصة مسيّرة تعمل بمحرك نووي متطور، تنطلق من غواصة تقليدية وتستطيع البقاء في أعماق المحيطات لفترات غير محدودة تقريباً، دون الحاجة إلى التزود بالوقود أو الصيانة.

كما يمكن التحكم بها عن بعد من مسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات، ما يمنحها قدرة على التخفي والمناورة يصعب التصدي لها بأي منظومة دفاعية معروفة.