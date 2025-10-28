وزيرة خارجية فنلندا ترحب بالعقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة ضد موسكو

رحبت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا على قطاع الطاقة الروسي، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر قوة لإجبار موسكو على وقف الحرب في أوكرانيا.



وقالت فالتونين - في مقابلة مع شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الثلاثاء/ - إن الضغط الاقتصادي سيظل أحد أكثر الأدوات فعالية لإضعاف آلة الحرب الروسية، منوها بضرورة إضعاف الاقتصاد الروسي، ليس فقط لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل ولكي تبرم اتفاق سلام دائم وعادل يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة أيضا.



وأكدت وزير الخارجية الفنلندية أنه يتم تعزيز الدفاع والردع في جميع أنحاء أوروبا وحلف شمال الأطلسي بشكل كبير، واصفة تلك الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.



وأردفت أن هذا القرار "لا يهدف إلى تهديد أي أحد ... ولكن للحفاظ على أمننا".

وتقوم وزيرة الخارجية الفنلندية حاليا بزيارة رسمية إلى سنغافورة، أخر محطات جولتها الآسيوية التي شملت زيارة جاكرتا وكوالالمبور للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط وهما "روسنفت" و"لوك أويل".. كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ19 ضد موسكو والتي تشمل حظر الواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال.