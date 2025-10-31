قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
توك شو

موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يتطلب توضيحات

البهى عمرو

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف الاختبارات النووية يثير تساؤلات جدية ويتطلب توضيحات إضافية.

وأضاف أوليانوف عبر عاجل على القاهرة الإخبارية: "قرار الرئيس ترامب تكليف البنتاجون باستئناف اختبارات الأسلحة النووية الأمريكية على الفور يتطلب توضيحات إضافية".

وأضاف: "ذكر الرئيس الأمريكي أنه يريد إجراء الاختبارات على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى، لكن الأمر الواقع أن الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية لا تجري انفجارات اختبارية نووية محظورة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

وأوضح أوليانوف أن روسيا كانت تختبر مؤخرًا وسائل إيصال وليس أجهزة انفجار نووي، مشيرًا إلى أن هذه الاختبارات لا علاقة لها بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لذلك من الضروري فهم ما تخطط الولايات المتحدة بالضبط لفعله ومدى علاقة تلك الخطط بأحكام المعاهدة.

وأعلن ترامب في وقت سابق، البدء الفوري في اختبارات جديدة لأسلحة نووية، مشيرًا إلى برامج الاختبارات النووية التي تجريها دول أخرى، فيما لم يحدد نوع التجارب.


 

