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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

دار علوم القاهرة تشهد مناقشة رسالة ماجستير حول المسرح الكنسي المعاصر في مصر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تشهد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، اليوم، الأربعاء، مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "المسرح الكنسي المعاصر في مصر".

وتوضح الرسالة أن المسرح الكنسي في مصر يستحق الدراسة والبحث من جميع الجوانب، لما فيه من مظاهر إبداعية خالصة، ودور تربوي وديني واضح.

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وتتناول حركة المسرح الكنسي في كل من الكنيسة الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، من حيث النشأة والتطور وأبرز الرواد.

وتعتمد الدراسة على عدة آليات، أهمها جمع وتحليل النصوص الأدبية، ومدى تفاعلها مع معطيات الكتاب المقدس، والموروث المسيحي، وكيفية إسقاطه على الواقع الاجتماعي.

وتتضمن الرسالة، 4 فصول أساسية، حيث يناقش الفصل الأول نشأة المسرح الكنسي وتطوره من الناحية التاريخية ومدى اقترابه من المسرحيات الدينية في العصور الوسطى، ويستعرض الفصل الثاني قضايا المسرح الكنسي "الدينية - الاجتماعية – السياسية"، بينما يتناول الفصل الثالث البناء الدرامي في المسرح الكنسي من حيث دراسة الشخصية وأبعاده، وتطور الحبكات الدرامية وأنماطها، والصراع الدرامي وأبعاده، والحوار المسرحي وأشكاله، وذلك من خلال مجموعة من النصوص المسرحية التي مُثلت داخل وخارج أروقة الكنائس، وجاء الفصل الرابع بعنوان توظيف الموروث في المسرح الكنسي متناولًا توظيف الموروثات الدينية والشعبية والتاريخية في المسرح الكنسي.

وتتكون لجنة المناقشة من أساتذة الأدب وعلم الاجتماع واللاهوت، وهم الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ الأدب العربي وعميد الكلية، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، أستاذ الأدب العربي ورئيس قسم الدراسات الأدبية بالكلية، والدكتورة رانيا حليم رمزي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس، بالإضافة إلى القس الدكتور بيشوي حلمي، أستاذ اللاهوت والحوارات المسكونية بالكلية الإكليريكية.

كلية دار العلوم جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت المسرح الكنسي المعاصر Jobs Education

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