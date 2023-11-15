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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل الزمالك في مباراة توت عنخ آمون الودية

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ آمون الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار.


خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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