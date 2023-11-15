إصابة صحفي في قصف إسرائيلي على قرية بجنوب لبنان..شاهد

تعرضت مجموعة من الصحفيين للقصف خلال تغطيتهم آثار غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في قرية يارون جنوب لبنان.

وأصيب صحفي في قناة إخبارية بجروح طفيفة في الساق، بينما تضررت سيارة تابعة للقناة القطرية، مما أدى لتخلفها عن الموكب في أثناء مغادرة الصحفيين للمنطقة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

مرور شهر على الغارة الإسرائيلية

ووفقاً للتقرير، فإن قناة "إم تي في" اللبنانية التي شاركت في التغطية قد عرضت لقطات من الغارة الثانية فور وقوعها قرب قافلة الصحفيين. يأتي هذا بعد مرور شهر على الغارة الإسرائيلية التي تسببت في مقتل الصحفي عصام عبد الله الذي يعمل لدي وكالة رويترز.