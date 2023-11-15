وزير الصحة: تركيا من أوائل الدول المتعاونة مع مصر لإرسال المساعدات الطبية لغزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لاستقبال أي جرحي ومصابين، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلاءً لمبادىء الإخاء والإنسانية.

وقال خالد عبد الغفار، خلال تصريحات له على هامش مؤتمر مع نظيره التركي، أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي تواصلت مع مصر لإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة.

الأزمة الأخيرة.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن هناك تواصل دائم مع وزارة الصحة التركية في التعامل مع الملف الصحي الخاص بالمصابين والمرضي الفلسطنيين بقطاع غزة منذ أحداث الأزمة الأخيرة.