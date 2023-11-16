احتفالات عيد الطفولة..جولات لأتوبيس الفن الجميل وأنشطة بالمدارس وفعاليات لذوي الهمم

استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، تنظم الإدارة العامة لثقافة الطفل مجموعة من الفعاليات والورش الفنية خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الحالي.

ويحتفل أتوبيس الفن الجميل بأطفال المدارس غدا الخميس، بتنظيم رحلة ثقافية لشارع المعز وزيارة متحف النسيج وبيت السحيمي، حيث تشهد الرحلة جولة داخل أروقة شارع المعز ومساجده، بدءا من بوابة الفتوح وحتى بوابة النصر، ينفذ في ضوءها ورشة فنون تشكيلية للرسم المستوحى من معالم المكان، بالإضافة لورشة أشغال يدوية لإعادة تدوير الخامات.

ويشهد يوم ٢٠ نوفمبر بمكتبة مصر الجديدة العامة ورشة قراءة حر، إلى جانب فقرة فنية لعرائس الأراجوز، بالإضافة لورشة تنفيذ عرائس، كما ينفذ قصر ٢٥ يناير لثقافة الطفل يوما ترفيهيا لتلاميذ مدرسة نجم الدين الابتدائية، يتضمن عمل مجلة حائط عن أعياد الطفولة، بالإضافة لعمل ميدالية من الصوف ومشغولات يدوية من الفوم.

أما يوم ٢٢ نوفمبر فتشهد مدرسة السادات التربية الفكرية، يوما ترفيهيا للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتضمن ورشة أشغال يدوية لعمل المهرج، إلى جانب ورشة فنية لعمل مشغولات يدوية من الفوم، بالإضافة لورشة الرسم على الوجوه.

وضمن الفعاليات التي تقدمها الإدارة برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تشهد مستشفى ٥٧٣٥٧ يوم ٢٣ نوفمبر ورش فنون تشكيلية لعمل كروت معايدة، بالإضافة إلى ورش الرسم الحر.