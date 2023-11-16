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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعداداً لمباراة جيبوتي.. محمد هاني يتألق في مران المنتخب

صدى البلد

شارك محمد هاني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، صوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر محمد هاني، من مران المنتخب، وتفاعل معه الجمهور داعمين له وطالبوه باداء مميز.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس  في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

 

شارك في المران الختامي  ٢٥ لاعبا وهم :  محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح  وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه  وعمر مرموش وحسين الشحات.

حضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب و دكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس .

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم النادي الأهلي برتغالي روي فيتوريا روي فيتوريا كأس العالم ٢٠٢٦ محمد هانى لاعب النادى الأهلي محمد هاني

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