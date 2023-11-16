اليوم.. طرح فيلم بلوموندو في دور العرض السعودية

تستعد دور العرض السعودية لاستقبال فيلم “بلوموندو” بطولة الفنان حسن الرداد والمقرر عرضه اليوم الخميس .

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حسن الرداد الجديد بلوموندو البرومو الدعائى الأول للفيلم .

شخصية حسن الرداد فى بلوموندو

وظهر الرداد فى الفيلم بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.



أبطال فيلم بلوموندو

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

أحداث فيلم بلوموندو

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

حسن الرداد في موسم الرياض

يشارك حسن الرداد في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال مسرحية جديدة تحمل اسم "التلفزيون" تجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، والتي تعود إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

وتدور أحداث المسرحية حول طرد عبارة عن تلفزيون سحري، يصل لزوجين، ويجدان أنفسهما في داخله يتنقلون بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، ويتحكم فيهما طفل بريموت كنترول، فما هو مصيرهما؟، وعند أي قناة سوف تقهم حياتهما؟، وهل يمكنهما العودة لحياتهما من جديد؟.