بعد تحديد موعد عرضه في السينمات.. طرح البوسترات التشويقية لفيلم "بلوموندو"|صور

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرضه في دورالعرض السينمائي فى مصر ودول الخليج ، ليكون يوم الأربعاء ١٥ من الشهر الجاري الموعد الرسمي لعرض الفيلم .

وقد روج الفنان محمد رضوان لفيلم “بلوموندو” خلال الأيام الماضية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقابل محمد رضوان هجومًا كبيرًا خلال التعليقات من جمهوره، بسبب الترويج للفيلم بالتزامن مع أحداث غزة، واضطر لوقف التعليقات على المنشور.

فيلم بلومندو:

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وقد نشر الفنان حسن الرداد مؤخرًا فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلومندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلومندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".