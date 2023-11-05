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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة حسن الرداد.. طرح البرومو الدعائي لفيلم بلوموندو

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بلوموندو»، البرومو الدعائي الأول للفيلم ، والذي من المُقرر طرحه في دور العرض بمصر والوطن العربي وسينمات الخليج، اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.

بلوموندو:

روج الفنان محمد رضوان لفيلم “بلوموندو” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونال محمد رضوان هجوما كبيرا خلال التعليقات من جمهوره، بسبب الترويج للفيلم المقرر عرضه ١٥ نوفمبر، بالتزامن مع أحداث غزة، واضطر لوقف التعليقات على المنشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

بلوموندو حسن الرداد

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