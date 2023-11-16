أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2023

ينشر موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضراوات والفاكهه اليوم الخميس 11 نوفمبر .
وجاءت الاسعار كالتالي:-
أسعار الخضار اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023
_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 10 جنيهات للكيلو.
_ سجلت أسعار البطاطس 17 جنيهات للكيلو.
_ أسعار البصل 26 جنيها.
_ أسعار الجزر 18 جنيها.
_ أسعار الفلفل الحامى 13 جنيهات.
_ الفلفل الرومى بـ13 جنيهات.
_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.
_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.
_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.
سجل الخيار 11 جنيهات.
_ تراوح سعر الليمون بين 14 جنيها.
_ أسعار الكوسة 12 جنيهات للكيلو جرام.
_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.
_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.
- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم الخميس 16 نوفمبر2023 :-
_ سعر كيلو الموز البلدي 20 جنيهات للكيلو جرام.
_ رمان 20 جنيها.
_ الجوافة سكري 13 جنيها للكيلو.
_ برتقال 15 جنيها للكيلو.
_ عنب بلدي 20 جنيها للكيلو.
_ كمثرى 35 جنيها.
- بلح برحي55 جنيهًا