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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مشروع الموهبة والبطل الأولمبي في كرة السلة للبنات بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انطلق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ضمن فعاليات "سلة بنات" بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وذلك بمبادرة فريدة تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة في رياضة كرة السلة، بإشراف حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة علي، وكيل المديرية للرياضة بالبحر الأحمر. 

ويتضمن المشروع الرياضي الذي يستمر للعام المالي 2023/2024 العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك "كرة السلة بنات، سلة بنين، تنس الطاولة، وتايكوندو".

وأعرب ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة والمشرف العام لمشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالبحر الأحمر، عن تفاؤله وثقته في القدرات الرياضية للشباب، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الجهود والتدريبات لاكتشاف المزيد من المواهب التي تسهم في تأهيلهم للمشاركة في البطولات الرياضية وتكون نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال كابتن المتولي علي، مدرب المشروع، "نحن ملتزمون بتطوير المهارات الرياضية للشباب وتوجيههم نحو مستويات عالية من الأداء، ونسعى لبناء جيل واعد يمكنه المنافسة على المستوى الوطني والدولي في مختلف الرياضات".

من جانبها، أشارت هايدي روماني، إداري المشروع بالإدارة العامة للرياضة، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز دور الشباب والشابات في المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل فعّال.

يذكر أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي يُنفذ بالتعاون مع مركز التنمية الرياضية بالغردقة، حيث يتيح للشباب فرصة الانخراط في أنشطة رياضية متنوعة، بهدف بناء جيل رياضي واعد يحمل شعلة التميز والتفوق في المستقبل.

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