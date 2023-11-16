الجمعة.. حملة فريد زهران الرئاسية تنظم مؤتمرا جماهيريا بالجيزة

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمرا جماهيريا للمرشح بمحافظة الجيزة مساء غدا الجمعة ، واخر بعد غد بالفيوم، جاء ذلك عبر أثير إذاعة راديو ( ٩٠٩٠ ) ببرنامج شارك بصوتك، تقديم الإعلامية سمر ابراهيم وإعداد اغاريد مصطفى.

عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي



وأضاف الشناوى سيتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - خلال المؤتمرات - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.



وتنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.



أما المحور الاقتصادى لبرنامجنا فيرتكز على ( نمو استثمارات - ونمو الوظائف - ومكافحة التضخم - وتقليص الديون )



وتقوم رؤية المرشح الرئاسي الاستاذ فريد زهران في الملف الاقتصادي على عدة محاور أساسية، يندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية.



وينطلق البرنامج السياسيى من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد تعانى منذ خمسينيات القرن الماضى ، من احتكار السلطة والثروة.