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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوبئة وأمراض بيولوجية.. روسيا تحذر من كارثة عالمية بسبب الولايات المتحدة

أمراض بيولوجية
أمراض بيولوجية

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، من ظهور وانتشار أوبئة وجائحات جديدة في العالم، مع ظهور تهديدات بيولوجية إضافية بسبب تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باتروشيف في افتتاح اجتماع حول الوضع في المنطقة الفيدرالية المركزية، إنه يقترح مناقشة التدابير الإضافية لضمان السلامة البيولوجية في العالم.

وأضاف باتروشيف أن أهمية السلامة البيولوجية في الوقت الحالي بالمخاطر والتهديدات المحتملة الناجمة في المقام الأول عن الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة وحلفائها بما فيهم أوكرانيا.

كما حذر أمين مجلس الأمن الروسي، من ظهورات الكثيرة من العوامل البيولوجية الداخلية والخارجية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أمراض وأوبئة وجائحات جديدة لم تكن معروفة من قبل بسبب تصرفات الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية الروسية إيجور كيريلوف، إن الولايات المتحدة تحاول إعادة إنشاء تقنيات للحصول على التركيبات البيولوجية كجزء من برنامج هجومي.

وأوضح كيريلوف في مؤتمر صحفي، أنه يتم اختيار الأفراد العسكريين الأمريكيين السابقين ذوي الخبرة في الأنشطة البيولوجية العسكرية لبرنامج تدريب خاص في هذا المجال.

وأضاف: "في أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إطلاق برنامج لتدريب المهنيين على تنفيذ استراتيجية التصنيع الحيوي (برنامج BioFab).

ووفقا له، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للأفراد العسكريين الأمريكيين السابقين الذين لديهم خلفية في الحرب البيولوجية الحيوية كمرشحين.

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