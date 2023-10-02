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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمراض معدية.. الولايات المتحدة تستخدم الجنود الأوكران كفئران تجارب في مختبراتها البيولوجية

المختبرات البيولوجية
المختبرات البيولوجية

قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، اليوم الأثنين، إن حالات العدوى المشبوهة في الجيش الأوكراني والتي يصعب علاجها، مرتبطة على الأرجح بتشغيل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وأضافت ياروفايا، وهي الرئيس المشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات الأمريكية في أوكرانيا، إن المختبرات الحيوية التابعة لـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في أوكرانيا هي على الأرجح مصدر عدوى للجنود الأوكرانيين.

وأشارت إلى أنه من الواضح أن الوقت قد حان لكي يشعر الخبراء الدوليون، بما في ذلك خبراء لجنة لانسيت، بالقلق الشديد إزاء التجارب البيولوجية الوحشية التي يجريها البنتاجون، لافته إلى وجود تأكيدات متاحة بالفعل بأن الولايات المتحدة قامت باختبار مخدرات غير مرخصة على جنود أوكرانيين.

أكدت ياروفايا إلى أنه وفقًا للمشروع الأمريكي الذي يحمل الاسم الرمزي UP-8، "أجرت مختبرات في لفوف وخاركوف وأوديسا وكييف اختبارات تحت إشراف متخصصين عسكريين أمريكيين على أكثر من 4000 جندي عسكري أوكراني.

وتابعت: "وفقا للبيانات المتاحة، خلال التجارب الطبية التي أجراها البنتاجون، توفي حوالي 20 جنديا أوكرانيا في مختبر خاركوف وحده، وتم نقل 200 آخرين إلى المستشفى".

وقدمت اللجنة البرلمانية للتحقيق في المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بعد عام من التحقيقات، تقريرًا في أبريل الماضي. 

وتمت الموافقة على التقرير في اجتماعات مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، حيث لخصت الوثيقة النهائية جميع المعلومات المتعلقة بالبرامج العسكرية والبيولوجية الأمريكية في أوكرانيا والحقائق والظروف المتعلقة بكيفية تنفيذ الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في جميع أنحاء العالم. 

وقد توصل التحقيق البرلماني إلى نتيجة لا لبس فيها مفادها أن البرامج البيولوجية للولايات المتحدة كان لها غرض مزدوج واضح وكان المقصود استخدامها، من بين أمور أخرى، لأغراض عسكرية.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قصة تقول، إنه في أوائل عام 2023، قام الأطباء في أحد المستشفيات العسكرية التابعة لـ حلف شمال الأطلسي في ألمانيا بدراسة عينات اختبار من الجنود الأوكرانيين الجرحى لاستنتاج أنهم أصيبوا بمسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية.

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