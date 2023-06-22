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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات عاجلة من الرئيس الروسي بشأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية مع الغرب

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه في الآونه الأخيرة يتم انتهاك المبادئ التي أرساها مفهوم حظر الأسلحة البيولوجية بشكل منهجي.

وأوضح الرئيس الروسي في تصريحات له اليوم، أن هناك بعض الدول انتهكت مبادئ اتفاقية الأسلحة البيولوجية بشكل منهجي مؤخراً ، لافتا إلى أن الأفكار المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة البيولوجية تواجه معارضة من بعض الدول.

وأضاف بوتين أن بعض الدول تسعى إلى استغلال المشكلات الدولية لضمان أمنها البيولوجي الخاص على حساب الدول الأخرى.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المتخصصون الروس مستعدون للمشاركة في القضاء على تفشي الأمراض الخطيرة المعدية في العالم.

وفي وقت سابق، اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة بمواصلة العمل في تطوير مشروع الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، قائلا إن "النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا يمثل انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية".

وقال ريابكوف إن مطالبة موسكو الولايات المتحدة وأوكرانيا فيما يتعلق بالأنشطة البيولوجية لا تزال قائمة وتنظر الرد عليها، مشددا على ضرورة وقف جميع العمليات الجارية في مجال الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا.

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