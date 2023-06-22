عودة الاتفاق النووي.. روسيا تكشف عن لقاءات سرية بين الولايات المتحدة وإيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، أن هناك مفاوضات سرية مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إنه موسكو لا تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران حول استئناف الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل الاتفاق غير المكتوب بين طهران وواشنطن، وقالت الصحيفة إن واشنطن تتفاوض مع إيران بسرية للحد من برنامج طهران النووي وإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين بها.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن الهدف الأمريكي هو التوصل إلى اتفاق غير رسمي وغير مكتوب، والذي يسميه بعض المسؤولين الإيرانيين وقف إطلاق النار السياسي، ومنع المزيد من التصعيد في علاقة عدائية طويلة الأمد.

وذكرت الصحيفة أن "المحادثات غير المباشرة، التي يجري بعضها في سلطنة عمان، تعكس استئناف الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد انهيار مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015".

وكشفت نيويوك تايمز أن إيران ستوافق بموجب اتفاق جديد، على عدم تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز مستوى إنتاجها الحالي البالغ 60 في المائة.

وحسب الصحيفة فإن إيران تتوقع أيضا من الولايات المتحدة أن ترفع تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، سيقتصر استخدامها على الأغراض الإنسانية، مقابل إطلاق سراح ثلاثة سجناء إيرانيين أمريكيين.