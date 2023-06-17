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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تنفي قرب إعلان الاتفاق مع إيران حول البرنامج النووي وإطلاق السجناء

صدى البلد

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء أمس الجمعة، المعلومات عن "اتفاق مع إيران" بشأن برنامجها النووي.

وأضاف بلينكن حين سئل عن مفاوضات غير مباشرة عبر الوسيط العماني: "في ما يتعلق بإيران، فإن بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق حول المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة وغير صحيحة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن 5 مسؤولين من 3 دول، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتفاوض بهدوء مع إيران، لتقليص برنامجها النووي وإطلاق سراح السجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم طهران منذ سنوات.

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اتفاق قريب

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أن "إيران وأمريكا قريبتان من اتفاق لتبادل السجناء"، مؤكدا أن "طهران جادة في التوصل إلى الاتفاق النووي".

وقال البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن بلاده "عرضت بحسن نية أماكنها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أنه "يشعر بالجدية من واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي".

ورأى وزير الخارجية العماني، أن "الأجواء المحيطة بالموضوع النووي الإيراني إيجابية"، موضحا أنه "يعتقد أن القيادة الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق، فيما يرد الجانب الآخر (أمريكا) بالمثل بحسن نية، فإنهم على استعداد للقيام بذلك".

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