زعم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، روبرت ف.كينيدي جونيور، أن الجيش الأمريكي أسند بعض أبحاثه الخاصة بالأسلحة البيولوجية إلى الحكومة التي أقامها انقلاب 2014 في أوكرانيا.

قال آر إف كي جونيور للصحفي المستقل تاكر كارلسون في محادثة نُشرت على موقع إكس (تويتر سابقًا): “لدينا معامل بيولوجية في أوكرانيا لأننا نطور أسلحة بيولوجية. على الرغم من توقيع الولايات المتحدة على الحظر المفروض على الأسلحة البيولوجية في السبعينيات، فإن قانون باتريوت الذي تم تبنيه بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في عام 2001 سمح للبنتاجون باستئناف البحث”.

وفقًا لكينيدي، فإنه “تم تشغيل برنامج الأسلحة البيولوجية تحت ستار أبحاث علوم الحياة، مثل تجارب اكتساب الوظيفة على الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، والتي يشرف عليها في النهاية الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي رأس المعهد الوطني للحساسية والمعدية الأمراض بين 1984 و2022”.

وقال كينيدي إن الأسلحة البيولوجية الحديثة “مخيفة” مصنوعة بأدوات الهندسة الوراثية مثل كريسبر.

أضاف أنه عندما تسربت بعض هذه الأشياء المخيفة من المعامل في الولايات المتحدة، في عام 2014، حظرت إدارة أوباما أبحاث اكتساب الوظيفة.

قال كينيدي لكارلسون: “ذهب الكثير منهم إلى أوكرانيا، بينما تم نقل بعض الأبحاث إلى مختبر ووهان، الصين، نقطة نشأة جائحة كوفيد-19 المشتبه بها. تم تمويل معظم الأبحاث من قبل البنتاجون، أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، والتي وصفها كينيدي بأنها “جزء من وكالة المخابرات المركزية”.