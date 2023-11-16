رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جنا دياب، رفقة أخيها مرتديه بنطال باللون الاسود، ونسقت معه توب بسيط وناعم باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جنا عمرو دياب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت جنا عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور جنا عمرو دياب