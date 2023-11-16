شكري: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين من غزة

تتزايد المخاوف من أن الأزمة الإنسانية الحادة في غزة يمكن أن تتفاقم إذا وسعت إسرائيل هجومها إلى جنوب القطاع.

بحسب تقرير سكاي نيوز البريطانية أسقطت إسرائيل منشورات في جنوب غزة، تحذر السكان من مغادرة مناطق معينة قد تشير إلى اتساع نطاق الهجمات هناك، حيث يقال إن مئات الآلاف من الفلسطينيين قد نزحوا بالفعل.

تقع مصر عبر الحدود الجنوبية، لكن وزير الخارجية سامح شكري أشار إلى أن مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وبحسب سكاي نيوز، وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين مقابل مساومات، قال شكري إنه لا صحة لذلك.

ليس من الواضح إلى أين يمكن أن يذهب النازحون الفلسطينيون، إذا أصبحت الظروف غير صالحة للسكن في أجزاء كبيرة من الجنوب.

في الوقت نفسه، أعرب شكري عن أمله في أن تطلق حماس سراح الرهائن قريبا، حيث قالت إسرائيل إن 240 رهينة تم أسرهم خلال هجوم الحركة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف أن مصر على اتصال مستمر مع الفاعلين وتبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراحهم.