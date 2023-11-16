بسبب غزة .. فرنسا تحذر إيران

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الخميس، إنها أبلغت نظيرها الإيراني بأن طهران ستتحمل مسؤولية ثقيلة إذا امتد الصراع في غزة إلى المنطقة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت كولونا بعد اتصال هاتفي مع حسين أمير عبداللهيان: “اتصال اليوم بنظيري الإيراني جاء على شكل تحذير: إن امتداد النزاع الحالي في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية ثقيلة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.