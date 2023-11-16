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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية.. خسائر فادحة للاحتلال في غزة من المسافة صفر

خسائر فادحة للاحتلال
خسائر فادحة للاحتلال من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، استهداف 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 5 عربات إسرائيلية غربي بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105" من المسافة صفر ودمرنا اثنتين منها”.

وأضافت: “تمكنا خلال اليوم من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب قطاع غزة”.

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وتابعت: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في قطاع غزة”.

المقاومة الفلسطينية حماس بيت لاهيا غزة قطاع غزة

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