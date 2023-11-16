ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية.. خسائر فادحة للاحتلال في غزة من المسافة صفر

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، استهداف 5 عربات عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف الياسين 105.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا 5 عربات إسرائيلية غربي بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105" من المسافة صفر ودمرنا اثنتين منها”.

وأضافت: “تمكنا خلال اليوم من تدمير جيبين عسكريين والإجهاز على قوة عسكرية إسرائيلية في شمال وغرب قطاع غزة”.

وتابعت: “قمنا بتدمير منزل تحصن به جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في قطاع غزة”.