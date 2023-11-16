الأغذية العالمي: غزة تواجه مجاعة واسعة النطاق.. وكل سكانها في حاجة ماسة للمساعدات

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق، مشيرا إلي أن كل سكانه تقريبا في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية.

وكتب برنامج الأغذية العالمي، عبر حسابه علي منصة “إكس”، أن “قطاع غزة يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق.. ويحتاج جميع السكان تقريباً إلى المساعدة الغذائية”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع في غزة يبدو أمرا لا مفر منه.

وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاستنفاد الكامل لإمدادات الوقود سيكون كارثيا في جميع أنحاء غزة، مما يؤدي إلى الانهيار الكامل لمحطات المياه والصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية الحيوية”.

كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تكثيف العنف والتمييز الشديد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال تورك إن “دعوات مكتبه لوقف تصعيد العنف، خاصة في غزة، تم تجاهلها”.